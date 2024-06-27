ЦБ во II полугодии будет проводить операции с валютой с корректировкой на продажи в размере 8,4 млрд руб. в день

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России с 9 января 2024 года проводит операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ежедневный объем операций во II полугодии 2024 года будет определяться исходя из анонсируемых Минфином России на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 10 августа по 31 декабря 2023 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (1,529 трлн рублей) и объема расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2023 год (2,9 трлн рублей). Это предполагает продажу в размере 1,371 трлн рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2024 год – 5,53 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2024 года в размере 376 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на II полугодие 2024 года – 2,87 млрд рублей в день).

Информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на I полугодие 2025 года Банк России опубликует в конце декабря 2024 года с учетом данных Минфина об объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях за II полугодие 2024 года и расходования средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета за 2024 год.

В I полугодии ЦБ проводит операции с валютой с корректировкой на продажи в размере 11,8 млрд рублей в день. Дополнительно Банк России в течение января 2024 года продавал валюту в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года на 0,8 млрд рублей в день.