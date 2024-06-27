СД "Яндекса" может получить полномочия для допэмиссии под программу мотивации

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Яндекс" может получить полномочия принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников компании. Соответствующий пункт включен в повестку внеочередного собрания акционеров МКПАО, которое состоится 29 июля, говорится в материалах "Яндекса".

В случае утверждения решения акционерами, полномочия совет директоров получит на 4 года.

До сих пор решения, связанные с выпуском акций под программу мотивации, принимались через общие собрания акционеров (за такое решение должно быть отдано не менее 75% от общего числа голосов, принадлежащих владельцам голосующих акций, принимающим участие в голосовании).

В документах к ВОСА говорится, что программа долгосрочной мотивации, основанная на обыкновенных акциях МКПАО "Яндекс", утверждена советом директоров 24 июня. Ее параметры пока не раскрываются.

Предполагается, что выпуск акций под программу мотивации будет проводиться по закрытой подписке в пользу ООО "ЕСОП СПВ" (учреждена в январе 2024 года) - дочерней компании "Яндекса", которая является одним из администраторов программы мотивации.

Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации - не более 20% от размещенных обыкновенных акций "Яндекса". Акции планируется выпускать время от времени в течение 4 лет.

"Мы ожидаем, что в ближайший год количество акций МКПАО "Яндекс", находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%", - говорится в материалах интернет-компании.

Передача на уровень совета полномочий, связанных с принятием решений о допэмиссии, а также buyback под программы мотиваций, практиковалась и в Yandex N.V.

До начала процесса реструктуризации Yandex N.V. доход сотрудников складывался из оклада, премий и опционов. С 2019 года "Яндекс" расширял программу мотивации сотрудников до 20% капитала компании.

В начале 2022 года компания, после приостановки торгов на NASDAQ, начала выдавать сотрудникам дополнительные денежные выплаты в качестве опционов, находящихся в процессе вестинга, а затем приняла решение приостановить программу, заменив ее на повышение оклада и премий.

В начале 2024 года Forbes сообщал, что для сотрудников "Яндекса" будет предусмотрена возможность обменять опционы на ценные бумаги МКПАО 1:1. На эти цели будет выделено 5,4 млн акций класса А.

О готовящейся новой программе мотивации сотрудников МКПАО "Яндекс" стало известно в апреле. Тогда одна из "дочек" "Яндекса" - ООО "Яндекс.Технологии" - приобрело 14 млн 166 тыс. 665 акций или 3,73% капитала МКПАО. Представитель "Яндекса" тогда пояснил "Интерфаксу", что сделка была совершена "для будущей мотивационной программы".