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Кабмин предписал РСХБ выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 4,57 млрд рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало распоряжение Минфину, Минсельхозу и Росимуществу при подготовке директив для участия в наблюдательном совете Россельхозбанка (РСХБ) предусмотреть выплату банком дивидендов за 2023 год на все типы акций в размере 4,57 млрд рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 июня.

РСХБ в 2023 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза, до рекордных 31,8 млрд рублей.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций организации принадлежит Росимуществу.

Михаил Мишустин Россельхозбанк Росимущество РСХБ
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