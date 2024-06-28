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Безработица в Германии в июне неожиданно выросла до 6%, максимума с мая 2021 г.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в Германии в июне повысился до 6%, обновив максимум с мая 2021 года, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

До этого безработица в стране держалась на уровне 5,9% шесть месяцев подряд.

Количество безработных в Германии увеличилось на 19 тыс., до 2,781 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тыс. и сохранение прежнего уровня безработицы.

Германия
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