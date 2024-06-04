Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Рост числа безработных в Германии в мае превысил прогноз

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в мае увеличилось на 25 тысяч до 2,762 млн. Об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в стране осталась на уровне 5,9% шестой месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 7 тысяч. Респонденты Trading Economics и The Wall Street Journal ожидали повышения на 10 тысяч. При этом большинство экспертов не предполагали изменения уровня безработицы.

Количество открытых вакансий в прошлом месяце составило 702 тыс., что на 65 тыс. меньше, чем в мае прошлого года.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

Уолл-стрит закрылась без единой динамики

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обострение палестино-израильского конфликта

G7 поддержала предложения Байдена по сектору Газа

На юге Германии из-за ливней и наводнений погибли четыре человека

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РФ ввела санкции против ряда британских политиков, журналистов и экспертов

Цена газа в ЕС из-за аварии в Норвегии превысила $420/тыс. куб. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });