Рост числа безработных в Германии в мае превысил прогноз

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество безработных в Германии в мае увеличилось на 25 тысяч до 2,762 млн. Об этом сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в стране осталась на уровне 5,9% шестой месяц подряд. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа безработных на 7 тысяч. Респонденты Trading Economics и The Wall Street Journal ожидали повышения на 10 тысяч. При этом большинство экспертов не предполагали изменения уровня безработицы.

Количество открытых вакансий в прошлом месяце составило 702 тыс., что на 65 тыс. меньше, чем в мае прошлого года.