Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2023 год

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" на годовом собрании одобрили дивиденды за 2023 год: 12,29 рубля на привилегированную акцию, 0,85 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 18 июля 2024 года.

Как сообщалось, прибыль НК по РСБУ в 2023 год выросла до рекордных 1,334 трлн руб.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 125,025 млрд рублей, или 9,4% годовой прибыли по РСБУ.

За 2022 год "Сургутнефтегаз" выплатил дивиденды в 0,8 руб. на оба вида акций. Чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов за 2022 год компания направила чуть больше 57% прибыли.