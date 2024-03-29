Прибыль "Сургутнефтегаза" по РБСУ в 2023 г. выросла в 22 раза

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Прибыль "Сургутнефтегаза" по РБСУ в 2023 году выросла в 22 раза - до 1,334 трлн руб., сообщается в отчете компании.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рекордной прибыли для "Сургутнефтегаза" по итогам 2023 года: консенсус-прогноз чистой прибыли сошелся на 1,273 трлн рублей, что в 21 раз выше показателя 2022 года ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​(60,7 млрд руб.) и в 2,5 раза больше показателя 2021 года (513,22 млрд руб.).

Убыток "Сургутнефтегаза" в IV кв. составил 102 млрд руб., консенсус убытка был на уровне 162,75 млрд руб.

Ближе всех к отчету "Сургутнефтегаза" оказался прогноз Инвестбанка "Синара", который предполагал 1,282 трлн рублей чистой прибыли за 2023 год при убытке IV квартала в 154 млрд рублей.

В последний раз "Сургутнефтегаз" раскрыл квартальный убыток (промежуточные отчеты 2022 года компания не публиковала) по итогам апреля-июня 2021 года - 24,4 млрд рублей. Тогда курс доллара снизился на 2,98 рубля - с 75,7 руб./$ до 72,7 руб./$.

Выручка компании за 2023 год составила 2,218 трлн рублей, что на 5% меньше 2022 года, когда она равнялась 2,333 трлн рублей. Прогнозируемая эк‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​спертами выручка "Сургутнефтегаза" за 2023 год была на уровне 2,253 трлн рублей.

Выручка в IV квартале достигла 636 млрд рублей, консенсус был 671,25 млрд руб.

Выручка от реализации нефти составила 1,48 трлн рублей (сокращение на 5%), нефтепродуктов - 711,9 млрд рублей (на 4,9%).

Как сообщалось, по итогам 9 месяцев 2023 года чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ составила 1,436 трлн рублей, выручка - 1,582 трлн рублей.

Себестоимость продаж в 2023 году выросла на 2,4% - до 1,693 трлн рублей, прибыль до налогообложения выросла до 1,604 трлн рублей по сравнению с 100 млрд рублей в 2022 году, прибыль от продаж снизилась на 28%, до 373 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась на 22,6% - до 525 млрд рублей.

Прочие доходы в 2023 году составили 1,778 трлн рублей против 4,468 трлн рублей в 2022 году. Прочие расходы в 2023 году - 800 млрд рублей против 5,061 трлн рублей годом ранее.

Курсовые разницы в 2023 году принесли компании 846,5 млрд рублей (1,31 трлн рублей дохода и 463,4 млрд рублей расхода). Годом ранее сальдо доходов и расходов по курсовым разницам было отрицательным - минус 339,6 млрд рублей.