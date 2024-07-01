Лакокрасочный завод BASF в Подмосковье перешел под контроль "Лакра Синтез"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов – ООО "Лакра Синтез" – стал единственным владельцем ООО "БАСФ Восток", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Как сообщалось, в мае было опубликовано распоряжение президента РФ об одобрении соответствующей сделки.

"БАСФ Восток" (Павловский Посад, Московская обл.) было учреждено в октябре 1999 года германской химической BASF. Основной вид деятельности – производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

BASF в 2022 году объявила о намерении свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Компания признала по своим активам в России и Белоруссии обесценение в размере 51 млн евро, а также резервы под обязательства перед клиентами, поставщиками и сотрудниками в размере 27 млн евро. На эти активы в 2021 году приходился 1% выручки международного концерна.

В России BASF имела, по меньшей мере, еще четыре "дочки": ООО "БАСФ" (торговля удобрениями), ООО "БАСФ Промышленные металлы" (торговля металлами в первичных формах), ООО "БАСФ Юг" (торговля семенами), ООО "Хеметалл" (торговля промышленными химикатами). "БАСФ Промышленные металлы" ликвидирована в сентябре 2023 года.

"Лакра Синтез" также имеет предприятие по производству лакокрасочных материалов водной и алкидной группы в городе Старая Купавна (Московская область). Компания является одним из лидеров в производстве лакокрасочных материалов на водно-дисперсной основе и поставляет различные покрытия общестроительного и промышленного назначения – краски, лаки, эмали, штукатурки, средства защиты древесины, монтажные пены, герметики и прочие материалы. География сбыта: Россия, Казахстан, Белоруссия и Киргизия.