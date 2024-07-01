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В РФ распространили поддержку высокотехнологичных промпарков на реиндустриализацию

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Господдержка частных индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий через компенсацию из бюджета части затрат на их создание будет распространена на реиндустриализацию производственных мощностей – модернизацию, реконструкцию и создание объектов инфраструктуры на базе действующих промышленных предприятий.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, как сообщил глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник, "для привлечения частных инвесторов правительство существенно расширило механизм компенсации затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры, установив размер субсидии из федерального бюджета на уровне 99% от соответствующих расходов субъектов.

Как пояснили в Минпромторге РФ, инвестору технопарка будет возмещено 75% расходных обязательств, из которых 99% – из федерального бюджета и 1% – из регионального бюджета.

Постановление также позволяет предоставлять субсидии из федерального бюджета на создание объектов промышленной инфраструктуры в регионах, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития, включённых в перечень геостратегических территорий, и в моногородах. "Новый механизм позволит рационально распределить объекты промышленной инфраструктуры в субъектах", - цитируют в Минпромторге слова главы министерства Антона Алиханова.

Правительство РФ
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