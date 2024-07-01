"Русснефть" вышла из активов в Азербайджане

У компании не осталось зарубежных добывающих активов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Русснефть" исключила из своей структуры компании, контролирующие активы в Азербайджане, сообщается в обновленном списке аффилированных лиц нефтекомпании.

Из документа исключена связь ПАО с британо-виргинской GEA Holdings Ltd., участвующей в ряде СРП-проектов с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР). В частности, через GEA "Русснефть" участвовала в разработке месторождений Апшерон, Бинагади, Нефтечала и Ширван.

Также исключены из структуры "Русснефти" четыре компании с Каймановых островов: Kura Valley Holdings Ltd. и Karasu Operating Compan, упоминавшиеся в конце "нулевых" как операторы азербайджанских блоков Падар-Харами (от блока Падар "Русснефть" отказалась в 2019 году) и Мишовдаг-Келамеддин соответственно, а также структуры Karasu Petroleum Company, Karasu Development Company.

Таким образом, у "Русснефти" не осталось зарубежных добывающих активов. Объемы добычи компании в Азербайджане не раскрывались в отчетах последних лет, однако в 2019 году "Русснефть" сообщала о намерениях добыть порядка 500 тысяч тонн нефти.

Кроме того, исключена из структуры группы Global Energy Cyprus Limited и Bizneta Holdings Ltd. Bizneta ранее контролировала российские ООО "Алатау-2", "Алатау-5", "Алатау-8" (ликвидированы в августе 2023 года), на балансе которых было несколько поисковых лицензий на участки в Ханты-Мансийском автономном округе. Часть лицензий этих ООО в 2022 году была перерегистрирована на "Русснефть" - на участки Красноленинский 2, Восточно-Эниторский и Елизаровский 1.