Безработица в еврозоне в мае ожидаемо осталась на уровне 6,4%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В еврозоне в мае безработица осталась на уровне предыдущего месяца - 6,4%, сообщило статистическое управление Европейского союза Eurostat.

Это минимальный показатель за время ведения расчетов.

Опрошенные Trading Economics аналитики также не прогнозировали изменения показателя.

В мае 2023 года безработица находилась на уровне 6,5%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце относительно апреля увеличилось на 38 тысяч человек - до 11,078 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в мае осталась на отметке 14,2%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,3%), самый высокий - в Испании (11,7%). В обоих случаях показатель не изменился относительно апреля.

В Италии безработица также осталась на отметке 6,8%, а во Франции она повысилась до 7,4% с 7,3%.

В Евросоюзе безработица в июне не изменилась и составила 6%. В мае 2023 года она также находилась на уровне 6%.