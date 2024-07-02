Поиск

Безработица в еврозоне в мае ожидаемо осталась на уровне 6,4%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В еврозоне в мае безработица осталась на уровне предыдущего месяца - 6,4%, сообщило статистическое управление Европейского союза Eurostat.

Это минимальный показатель за время ведения расчетов.

Опрошенные Trading Economics аналитики также не прогнозировали изменения показателя.

В мае 2023 года безработица находилась на уровне 6,5%.

Количество безработных в еврозоне в прошлом месяце относительно апреля увеличилось на 38 тысяч человек - до 11,078 млн.

Доля неработающих среди молодежи (население до 25 лет) в мае осталась на отметке 14,2%.

Самый низкий уровень безработицы среди крупнейших государств еврозоны был зафиксирован в Германии (3,3%), самый высокий - в Испании (11,7%). В обоих случаях показатель не изменился относительно апреля.

В Италии безработица также осталась на отметке 6,8%, а во Франции она повысилась до 7,4% с 7,3%.

В Евросоюзе безработица в июне не изменилась и составила 6%. В мае 2023 года она также находилась на уровне 6%.

Евросоюз Eurostat Германия Испания еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аналитики допустили рост S&P 500 ближе к 7000 пунктов в 2025 году на надеждах на ИИ

Аналитики допустили рост S&P 500 ближе к 7000 пунктов в 2025 году на надеждах на ИИ

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Розничные цены на бензин в Москве держат темпы роста вторую неделю подряд

"Русснефть" вышла из активов в Азербайджане

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год

"Мечел" не будет выплачивать дивиденды на все виды акций за 2023 год
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });