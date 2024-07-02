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Акционеры СПБ биржи решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционеры СПБ биржи решили не выплачивать дивиденды за 2023 год
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "СПБ биржа", проведенное 28 июня в форме в заочного голосования, приняло решение по результатам 2023 года дивиденды на обыкновенные акции не начислять и не выплачивать, сообщает торговая площадка.

Акционеры также утвердили годовую отчетность, избрали девять членов совета директоров биржи, информация о которых не раскрывается в соответствии с ограничением чувствительной корпоративной информации, что допускается действующим законодательством.

"СПБ биржа" в проспекте эмиссии к проведенному в ноябре 2021 года IPO сообщала, что не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, а намерена использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

В мае текущего года гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков в интервью РБК говорил, что "СПБ биржа" готова рассмотреть вопрос изменения дивидендной политики в 2025 году.

СПБ биржа
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