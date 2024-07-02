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Tesla сократила поставки во II кв. почти на 5%, но результат превзошел прогнозы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал снижение поставок во втором квартале, однако результат оказался лучше прогнозов рынка.

Как говорится в сообщении компании, в прошедшем квартале она поставила на рынок 443 956 электромобилей - на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали поставки Tesla на уровне 436 тыс. автомобилей.

Поставки бюджетных моделей Model 3 и Model Y составили 422 405, остальных - 21 551 шт.

Производство автомобилей Tesla в апреле-июне снизилось на 14,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 410 831 машины.

Компания опубликует полную финансовую отчетность за второй квартал 23 июля.

Акции Tesla прибавляют в цене 6% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 10,6%.

Tesla
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