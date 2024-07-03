Внешнеторговый дефицит США в мае вырос на 0,8%, но оказался ниже прогноза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца и составил $75,1 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $74,5 млрд, а не $74,6 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение дефицита до $76,2 млрд с объявленного ранее апрельского уровня.

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