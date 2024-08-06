Внешнеторговый дефицит США в июне снизился на 2,5%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Объем американского экспорта в июне увеличился на $3,9 млрд (1,5%), до $265,9 млрд. Экспорт товаров вырос на $4,4 млрд (до $174,2 млрд). Экспорт услуг снизился на $0,4 млрд (до $91,7 млрд).

Объем импорта повысился на $2 млрд (на 0,6%), до $339 млрд. Ввоз товаров увеличился на $1,9 млрд (до $271,6 млрд), в том числе фармацевтических препаратов - на $4,2 млрд. Импорт услуг вырос на $0,2 млрд, до $67,5 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце сократился на $2,5 млрд - до $97,4 млрд, профицит в сфере услуг уменьшился на $0,6 млрд, до $24,2 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Китаем в июне уменьшился на $1,6 млрд, до $22,3 млрд.

В январе-июне внешнеторговый дефицит США вырос на $22,7 млрд (5,6%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем экспорта увеличился на 3,8%, импорта - на 4,2%.