Продажи леса на Петербургской бирже в I полугодии выросли на 32,3%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем реализации леса и стройматериалов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого полугодия 2024 года составил 2,706 млн куб. м, что на 32,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила площадка.

Оборот торгов в секции "Лес и стройматериалы" в первом полугодии 2024 года достиг 4,968 млрд рублей, превысив значение первого полугодия 2023 года на 96,5%. Всего в секции заключено 6068 договоров.

Объём торгов экологичной древесиной в первом полугодии 2024 года составил 209,8 тыс. куб. м (7,8% от общего объёма реализаций). "На бирже также идут торги древесиной, имеющей российский экологический сертификат. Система добровольной лесной сертификации контролирует легальность заготовки древесины, выполнение экологических требований, а также содействует борьбе с климатическими изменениями", - говорится в сообщении.

Наибольший объем реализации леса и стройматериалов демонстрируют предприятия Красноярского края, Свердловской области, Удмуртской Республики, а также Тверской и Иркутской областей, уточняет биржа.