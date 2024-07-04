"Транснефть" начала производство импортозамещающих деталей для тяговых двигателей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Филиал АО "Транснефть-Верхняя Волга" - Великолукский завод "Транснефтемаш" - начал производить импортозамещающие комплектующие для асинхронных тяговых электродвигателей.

Предприятие будет выпускать детали, которые предназначены для трехфазных асинхронных тяговых двигателей переменного тока, сообщила "дочка" "Транснефти".

В 2024 году завод планирует изготовить более 110 наименований деталей, в том числе внутренние и наружные вентиляторы охлаждения, а также их механически обработанные корпуса и кожухи. Детали предназначены для трехфазных асинхронных тяговых двигателей переменного тока, которые будет выпускать предприятие системы "Транснефти" - АО "РЭД".

Великолукский завод также производит импортозамещающие установки по вводу противотурбулентных присадок, системы измерения количества и показателей качества нефти (СИКН), системы сглаживания волн давления для нефтепроводов и турбинные преобразователи расхода.

"Транснефтемаш" продолжит разработку новых видов оборудования, например, передвижных СИКН и трубопоршневых поверочных установок, а также отечественного образца компакт-прувера, что позволит полностью заместить импорт данного оборудования.

"Русские электрические двигатели" созданы для выпуска высоковольтных электродвигателей. Компания учреждена "Транснефтью" совместно с АО "Конар" (51% у "Транснефть-Технологий" и 49% у "Конар-Инвеста") в 2015 году при участии технологического партнера - итальянской Nidec ASI. Предприятие было открыто в 2018 году, рассчитано на производство в год до 300 электродвигателей мощностью до 14 МВт для насосных магистральных и подпорных агрегатов (с возможностью расширения номенклатуры продукции до мощности 45 МВт).