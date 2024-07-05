Samsung Electronics увеличил выручку во II квартале на 22-25%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Samsung Electronics во втором квартале получил выручку в диапазоне 73-75 трлн вон, говорится в предварительном отчете компании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит 21,7-25%.

Операционная прибыль ожидается в районе 10,3-10,5 трлн вон ($7,54 млрд) по сравнению с 670 млрд вон в апреле-июне 2023 года.

Аналитики в среднем оценивают прибыль компании на уровне 8,8 трлн вон, по результатам опроса LSEG SmartEstimates.

Котировки акций Samsung выросли на 2,7% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 10,7% (до 559 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 7,7%.

Полная отчетность компании за первый квартал будет обнародована 31 июля.