ЦБ РФ задумался о введении рейтинга качества финансовых продуктов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает участникам рынка обсудить возможность введения некредитного рейтинга, который будет учитывать качество финансовых продуктов, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Когда мы смотрели на международную практику, а мы ее внимательно изучали и продолжаем изучать всегда, это полезно, мы увидели такой инструмент, как некредитные рейтинги оценки качества. Мы хотим пообсуждать с рынком эту историю, просто пообсуждать плюсы-минусы. Идея состоит в том, что в рамках понятной процедуры рейтинговой оценки оценивается не кредитное качество, не кредитные риски, а качество продукта, качество обслуживания, которое формирует некий совокупный некредитный рейтинг", - сказал Мамута в ходе Финансового конгресса Банка России.

Рейтинговые агентства положительно отреагировали на эту идею, сообщил Мамута позднее журналистам. "В мире такие практики есть. Они неплохо работают. Идея заключается в том, что чем лучше у тебя некредитный рейтинг, тем более сложные продукты, сложные с точки зрения мгновенного понимания потребителя, ты можешь продавать. Потому что давайте все-таки говорить честно, способность потребителя качественно разобраться в этой информации не бесконечная. В конечном итоге он все равно в значительной степени доверяет продавцу", - отметил он.

По словам Мамуты, ЦБ планирует начать с добровольного режима получения такого рейтинга.

"Мы будем двигаться постепенно, с большой дискуссией", - добавил он.