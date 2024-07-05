Банк России введет период охлаждения для индивидуальных инвестсчетов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Банк России решил ввести период охлаждения при оформлении договоров индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

"ЦБ будет вводить период охлаждения по ИИС-3, чтобы новые продукты не дискредитировались, такое решение уже принято. Мы договорились об этом и с рынком", - сказал он.

"Такое же решение ЦБ планирует принимать в отношении полисов долевого страхования жизни, которые появятся на рынке по закону с 1 января следующего года", - добавил Мамута.

По его словам, ЦБ в принципе поддерживает инициативу службы финуполномоченного о введении обязательной аудиозаписи беседы продавца в офисе финансовой организации в момент продажи продукта.

"Есть проблема. В рамках дискуссии с рынком о пределах вмешательства регулятора мы говорим, что выбор человека ограничен логикой, которую диктует продавец", - отметил он.

Мамута также привел пример случаев, когда "одной подписью, одним кодом клиент соглашается сразу со всем".

"Это недопустимо. ЦБ будет вводить требование подписи каждого значимого документа отдельно. Так, чтобы процедура заключения электронного договора не отличалась от заключения договора на бумаге", - сказал представитель регулятора.

Мамута отметил, что ЦБ рекомендует потребителям при заключении банковского договора вести аудиозапись самостоятельно. "Если такая запись будет приложена к жалобе, направленной в ЦБ, то она будет учитываться при рассмотрении", - сказал он.