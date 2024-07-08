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Brent подешевела до $85,91 за баррель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в понедельник. Давление на рынок оказывают сигналы замедления роста американской экономики, а также некоторое ослабление геополитических опасений в связи с возобновлением переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

К 14:35 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,73%) до $85,91 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,77 (0,93%), до $82,39 за баррель.

Данные по американскому рынку труда были восприняты трейдерами как сигнал спада активности в экономике США и, соответственно, потенциального снижения спроса на топливо.

Трейдеры продолжают следить за возможными последствиями урагана "Берил", обрушившегося на побережье Техаса в понедельник, для объемов производства нефти в США. Кроме того, рынок оценивает ситуацию с лесными пожарами в Канаде, вынудившими Suncor Energy сократить добычу на прошлой неделе.

Внимание экспертов также направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы на этой неделе.

Brent WTI ОПЕК США Берил Израиль ХАМАС
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