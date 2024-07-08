В Австралии прогнозируют дефицит газа к 2027 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Австралия, один из крупнейших мировых экспортеров СПГ, может столкнуться с дефицитом газа через два года, говорится в докладе Австралийской комиссии по защите конкуренции и потребителей.

Как ожидается, густонаселенное восточное побережье страны столкнется с нехваткой газа в 2027 году - на год раньше, чем ожидалось прежде. Это потребует перенаправления СПГ, традиционно продающегося на спотовом рынке, местным потребителям, отмечается в докладе.

В настоящее время СПГ, который производится из сырья, добываемого на морских месторождениях на севере страны, а также на проектах в Квинсленде, в основном поставляется в Японию, Китай, Южную Корею и на Тайвань.

"Долгосрочные решения для предотвращения дефицита на газовом рынке потребуют ряда политических и рыночных мер, - говорится в докладе. - В том числе, необходимо срочно создавать новые источники производства и поставок газа".

Австралия остается одним из крупнейших мировых поставщиков СПГ несмотря на то, что в последние годы она уступает США и Катару в этой сфере.