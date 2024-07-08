Поиск

ОАК и КУМЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ПАО "Каменск-Уральский металлургической завод" (КУМЗ, Свердловская область) в понедельник подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

Соглашение направлено на развитие и укрепление промышленного и технологического сотрудничества между компаниями, а также на обеспечение металлопродукцией предприятий ОАК в рамках "Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года".

"Мы загружаем новый прокатный комплекс заказами ОАК и свои инвестиционные программы синхронизируем с их амбициозными планами по выпуску новых воздушных судов. Соответственно, мы будем обеспечивать предприятия ОАК необходимой продукцией на долгосрочный период. У нас хватает мощностей, чтобы обеспечивать продукцией высокотехнологичные отрасли и авиастроительный комплекс", - сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор КУМЗа Александр Золин.

"У ОАК динамично растущие запросы, и мы готовы их обеспечить по большей части выпускаемой номенклатуры. На мощностях НПК (нового прокатного комплекса - ИФ) по части прокатной номенклатуры мы можем достичь десятикратного роста объемов производства", - сказал он.

Золин добавил, что среди российских предприятий глубокой переработки алюминия только КУМЗ в настоящее время имеет необходимый резерв прокатных мощностей, способный обеспечить растущие потребности предприятий ОАК.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

Каменск-Уральский металлургический завод - крупнейший в стране производитель изделий высокого передела из алюминиевых сплавов.

ОАК Каменск-Уральский Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

Подписано концессионное соглашение по строительству ВСМ Москва - Петербург

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"

"ЛУКОЙЛ" рассматривает объединение дочерних "ВДК-Энерго" и "ЭЛ5-Энерго"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });