ОАК и КУМЗ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ПАО "Каменск-Уральский металлургической завод" (КУМЗ, Свердловская область) в понедельник подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии.

Соглашение направлено на развитие и укрепление промышленного и технологического сотрудничества между компаниями, а также на обеспечение металлопродукцией предприятий ОАК в рамках "Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года".

"Мы загружаем новый прокатный комплекс заказами ОАК и свои инвестиционные программы синхронизируем с их амбициозными планами по выпуску новых воздушных судов. Соответственно, мы будем обеспечивать предприятия ОАК необходимой продукцией на долгосрочный период. У нас хватает мощностей, чтобы обеспечивать продукцией высокотехнологичные отрасли и авиастроительный комплекс", - сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор КУМЗа Александр Золин.

"У ОАК динамично растущие запросы, и мы готовы их обеспечить по большей части выпускаемой номенклатуры. На мощностях НПК (нового прокатного комплекса - ИФ) по части прокатной номенклатуры мы можем достичь десятикратного роста объемов производства", - сказал он.

Золин добавил, что среди российских предприятий глубокой переработки алюминия только КУМЗ в настоящее время имеет необходимый резерв прокатных мощностей, способный обеспечить растущие потребности предприятий ОАК.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".

Каменск-Уральский металлургический завод - крупнейший в стране производитель изделий высокого передела из алюминиевых сплавов.