Петербургская биржа в I полугодии увеличила оборот на 52%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Оборот по всем секциям Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в январе-июне 2024 года составил 1,045 трлн рублей, что на 52,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила площадка.

Количество участников торгов и их клиентов выросло до 6,801 тыс. по сравнению с 5,817 тыс. годом ранее.

Объем торгов в секции "Нефтепродукты" составил 17,628 млн тонн, что на 27,4% больше, чем в I полугодии 2023 года. Оборот в секции составил 964,85 млрд рублей, что на 53% больше к аналогичному периоду прошлого года.

В секции "Газ природный" реализовано 4,8 млрд кубометров, что на 4,4% меньше соответствующего показателя прошлого года. Оборот торгов составил 10,32 млрд руб., а количество участников и их клиентов в секции - 135. Объем торгов в секции "Нефть" снизился на 0,5% до 1,055 млн тонн, но оборот в денежном выражении вырос на 71% до 55,05 млрд руб.

В первом полугодии на бирже продано 2,706 млн кубометров древесины, что на 32,3% больше, чем годом ранее, на сумму 4,97 млрд руб. Количество участников торгов и их клиентов в секции выросло до 3,655 тыс.

Объем торгов минеральными удобрениями составил 90,37 тыс. тонн, что в 2,8 раз больше, чем годом ранее. Оборот вырос в 3,5 раза почти до 2,7 млрд руб. В секции "Металлы и сплавы" было реализовано 34,3 тыс. тонн продукции – арматуры марки А500С – на общую сумму 2,31 млрд рублей.

В секции "Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы" реализовано 53,24 тыс. тонн продукции - белого кристаллического сахара и сухого обезжиренного молока, что в 3,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Оборот в денежном выражении составил почти 3,2 млрд рублей.

СПбМТСБ отмечает динамичное развитие продаж угля на площадке: в первом полугодии 2024 года они составили 468,93 тыс. тонн, что почти в 6,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оборот составил 1,82 млрд рублей.