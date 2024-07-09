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Центробанк увидел охлаждение активности в корпоративном кредитовании в июне

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ зафиксировал некоторое охлаждение активности в корпоративном кредитовании в июне, темпы роста на рынке розничного кредитования по-прежнему высокие. Об этом говорится в комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям.

"По оперативным данным, в июне наметилось некоторое охлаждение активности в корпоративном сегменте кредитного рынка", - отмечает ЦБ.

Активность населения на кредитном рынке в июне оставалась высокой, во многом из-за волны спроса на льготную ипотеку накануне завершения срока действия программы, говорится в комментарии.

По данным ЦБ, в мае корпоративный кредитный портфель банков вырос на 1,9%, розничный – на 2%.

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