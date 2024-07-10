ОПЕК+ в июне добывала на 110 тыс. б/с меньше плана - 35,5 млн б/с

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в июне снизили добычу нефти к маю на 80 тыс. баррелей в сутки - до 26,57 млн б/с, говорится в отчете организации.

При этом страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, снизили производство на 136 тыс. б/с - до 21,27 млн б/с. Страны ОПЕК+, не входящие в ОПЕК, снизили добычу на 45 тыс. б/с к маю - до 14,24 млн б/с.

Таким образом, страны ОПЕК+ в июне производили 35,5 млн б/с, в то время как их обязательства, включая добровольные сокращения, предполагали добычу 35,61 млн б/с, то есть альянс в июне перевыполнил свои обязательства на 110 тыс. б/с.