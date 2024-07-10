ОПЕК вновь сохранила оценку роста спроса на нефть на 2024-2025 годы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила оценку роста мирового спроса на нефть на 2024 год в 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с и еще на 1,85 млн б/с в 2025 году - до 106,31 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

В I квартале 2024 года показатель скорректирован вниз на 10 тысяч б/с из-за более низкого спроса по странам ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокенского региона, а также Латинской Америки, а во II квартале - повышен на 10 тысяч б/с благодаря увеличению оценки спроса в ряде стран не-ОЭСР. Небольшой корректировке подверглась и оценка спроса в IV квартале, которая увеличилась на 20 тысяч б/с.

Аналитики ОПЕК по-прежнему видят основным драйвером роста спроса на нефть в текущем году страны не-ОЭСР, где потребление увеличится примерно на 2,1 млн б/с в основном за счет Китая, а также Индии и ряда других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Эксперты организации считают, что зафиксированная в первом квартале положительная динамика спроса в этих странах продлится до конца года за счет устойчивой экономической активности и увеличения частоты авиарейсов. Прежде всего, рост связан с активным спросом на дистилляты и авиакеросин в Китае и других странах не-ОЭСР.

Предварительные данные за май показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли в месячном исчислении на 24,7 млн баррелей - до 2,813 млрд барр. Это на 1,1 млн баррелей меньше, чем в мае 2023 года, на 101,6 баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 142,4 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились на 5,4 млн баррелей - до 1,366 млрд баррелей, а нефтепродуктов выросли на 30,1 млн баррелей, до 1,447 млрд баррелей.