Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия в июне добывала 9,139 млн б/с по сравнению с 9,253 млн б/с в мае (на 114 тысяч б/с меньше), приводит ОПЕК данные вторичных источников информации, по которым отслеживается исполнение сделки ОПЕК+.

Согласно добровольным обязательствам по сокращению, в мае Россия должна была добывать 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с. Таким образом, в мае страна превышала эти планы на 200 тысяч б/с, а в июне - на 160 тысяч б/с. ОПЕК задним числом также пересматривает предыдущие данные - в июньском отчете говорилось, что в мае Россия добывала 9,182 млн б/с. Данные по апрелю не изменились - 9,301 млн б/с, что означает превышение квоты на 200 тыс. б/с. Таким образом, за апрель-июнь превышение Россией квоты достигло 560 тысяч б/с.

Ранее Минэнерго России сообщило, что в мае допущено "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+. "В июне вопрос перепроизводства будет решен с достижением целевых уровней", - говорилось в сообщении.

"Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года. Обновленный график компенсаций добычи в ближайшее время будет направлен в Секретариат ОПЕК", - сообщало ведомство.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с.

Со II квартала Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ обещала дополнительно уменьшить добычу и экспорт в разных вариациях на 471 тыс. б/с: в апреле Россия должна была снизить производство на 350 тысяч б/с, а экспорт - на 121 тысячу б/с; в мае - на 400 тысяч б/с и 71 тысячу б/с соответственно; в июне - только сокращать добычу на 471 тысячу б/с.

То есть, в апреле добыча России должна была находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.