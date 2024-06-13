Россия в мае превысила план нефтедобычи в рамках ОПЕК+

РФ намерена компенсировать это превышение в будущем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Россия допустила в мае "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+, сообщило российское Минэнерго.

"Россия сохраняет полную приверженность основополагающим принципам сделки ОПЕК+. На основании данных независимых источников, согласованных для мониторинга соглашения, в мае - ограниченное превышение оговоренных уровней. В июне вопрос перепроизводства будет решен с достижением целевых уровней", - говорится в сообщении.

"Объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы. Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года. Обновленный график компенсаций добычи в ближайшее время будет направлен в Секретариат ОПЕК", - также заявляет ведомство.