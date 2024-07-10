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Рынок акций РФ обвалился к 2975 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму за год

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На российском рынке акций в среду продолжилось снижение на фоне распродаж бумаг в сезон дивидендных отсечек, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и отскочившие вверх котировки нефти (Brent цена превысила $85,5 за баррель после отката днем к $84).

Индекс МосБиржи упал в район 2975 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с конца июля 2023 года. Просели вместе с рынком бумаги Сбербанка (-1,1%) в преддверии отсечки годовых дивидендов ("гэп" в этих бумагах порядка 10% на "Мосбирже" состоится в четверг).

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 2,6% до 2975,75 пункта, индекс РТС упал на 2,4% до 1067,01 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 5,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 июля, составил 87,8551 рубля (-0,148 рубля).

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