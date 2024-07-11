Китайская соцсеть Xiaohongshu привлекла капитал от DST Мильнера при общей оценке в $17 млрд

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Китайская соцсеть Xiaohongshu, также известная как Little Red Book, привлекла средства от венчурного фонда DST Global Юрия Мильнера при общей оценке в $17 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В инвестраунде, который состоялся в последние недели, также приняли участие акционер соцсети HongShan (бывшая Sequoia China) и китайские фонды прямых инвестиций Hillhouse Investment, Boyu Capital и Citic Capital.

Продавались имеющиеся акции. Размер доли DST неизвестен.

В число инвесторов Xiaohongshu также входят венчурный фонд GSR Ventures, сингапурский суверенный фонд Temasek, интернет-гиганты Tencent и Alibaba.

Последние две компании редко поддерживают один и тот же стартап одновременно, отмечает FT. По словам ее источников, Xiaohongshu вряд ли будет продана кому-то из них, поскольку обе имеют право вето на такую сделку.

В 2021 году, когда оценки китайских интернет-стартапов были пиковыми, Xiaohongshu оценивалась в $20 млрд, в конце прошлого года – в $14 млрд.

В 2023 году она вышла в плюс, получив чистую прибыль в размере $500 млн против убытка в $200 млн годом ранее. Выручка увеличилась до $3,7 млрд с порядка $2 млрд.

Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) Xiaohongshu в минувшем году выросло на 20% до 312 млн. Это максимальный рост среди всех крупных соцсетей Китая за 2023 год.

Xiaohongshu позволяет делиться видеороликами и фотографиями и очень популярна среди горожанок, отмечает FT. По мнению инвесторов, чье мнение приводит издание, она может рассчитывать на успешное IPO.