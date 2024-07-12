Денежная база РФ в широком определении в июне сократилась на 3,6%, с начала года – на 2,6%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в июне 2024 года уменьшилась на 951,5 млрд рублей, или на 3,6%, до 25 трлн 823,1 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 июля 2024 года замедлились до 3,6% (минимум с 1 сентября 2022 года) с 10,6% на 1 июня.

В январе-июне 2024 года денежная база уменьшилась на 683,7 млрд рублей, или на 2,6%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

За десять месяцев, с 1 сентября 2023 года (тогда объем денежной базы достиг максимального значения 25 трлн 801,0 млрд рублей) после начавшегося с середины августа периода ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ база увеличилась на 22,1 млрд рублей, или на 0,1%.

Объем наличных денег в составе денежной базы в июне увеличился на 2,1 млрд рублей, или на 0,01%, до 17 трлн 763,0 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в июне увеличилась до 68,8% c 66,3% (это был минимум с 1 апреля 2020 года)

Годовые темпы роста наличных к 1 июля впервые за 8,5 лет, с 1 января 2016 года, стали отрицательными (- 0,2%) после годового роста на 2,4% на 1 июня.

В январе-июне 2024 года объем наличных уменьшился на 557,7 млрд рублей, или на 3,0%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года. То есть 82% общего объема сокращения за полугодие денежной базы (683,7 млрд рублей) произошло в результате уменьшения наличных денег.

В составе денежной базы в июне объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ уменьшился на 1 трлн 419,1 млрд рублей, или на 26,2%, до 4 трлн 1,8 млрд рублей, при увеличении объема средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ на 465,6 млрд рублей, или на 15,1%, до 3 трлн 554,2 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.