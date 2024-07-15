Дербентский коньячный комбинат до 2027 года вложит в развитие 1,1 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, один из старейших производителей алкогольной продукции в Дагестане), в 2024-2026 годах инвестирует в развитие 1,1 млрд рублей, сообщил гендиректор предприятия Загирбек Таибов на круглом столе в Грозном.

По его словам, в рамках проекта планируется построить хранилище коньячных дистиллятов на 200 тысяч декалитров, очистные сооружения, холодильную камеру для хранения коньяков, обновить склад стеклотары, емкостный парк, приобрести автоматизированные линии розлива коньяков и вин.

"Также мы планируем построить цех по переработке винограда мощностью до 50 тонн в час. Это позволит перерабатывать виноград непосредственно на месте его сбора, где поблизости расположены более 8 крупных винодельческих хозяйств с суммарным объемом сбора винограда в 60 тыс. тонн в год. Это позволит существенно снизить логистические затраты на его переработку, сэкономить трудовые затраты", - сказал он.

Таибов добавил, что по итогам прошлого года объем переработки винограда составил 22 тысячи тонн. В перспективе, до 2030 года, планируется увеличить площади виноградников до 3 тысяч га. Как сказано на сайте предприятия, сейчас площади виноградников ДКК превышают 1 тысячу га.

"Мы также приступили к разработке проекта создания прививочного комплекса мощностью до 3 млн прививок в год, это позволит получить посадочный материал автохтонных сортов", - сказал он.

АО "Дербентский коньячный комбинат" является одним из старейших производителей алкогольной продукции Дагестана и по собственной оценке одним из крупнейших производителей коньяка в России. ДКК - предприятие полного цикла: от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, в настоящее время здесь выпускаются ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водка, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

Как сообщалось, ДКК в 2023 году произвел 436,238 тыс. дал продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году. Планы на текущий год - 514,179 тыс. дал (рост на 17,9%).