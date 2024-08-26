Дербентский коньячный комбинат за 7 месяцев увеличил производство на 36%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, один из старейших производителей алкогольной продукции в Дагестане) в январе-июле 2024 года произвело 281 тысячу декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

По словам представителя комбината, за тот же период 2023 года было выпущено 206 тысяч дал продукции. Таким образом, за аналогичный период текущего года показатель увеличился на 36,4%.

Объем поставок в январе-июле прошлого года составил 193 тысячи дал продукции, в то время как 7 месяцев 2024 года - 258 тысяч дал. Поставка продукции осуществлялась по регионам России, отметил представитель компании.

Как сообщалось, ДКК в 2024 году планирует произвести 514 179 дал продукции, что на 17,9% больше, чем в 2023 году.

АО "Дербентский коньячный комбинат" является одним из старейших производителей алкогольной продукции Дагестана. ДКК - предприятие полного цикла: от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, в настоящее время здесь выпускаются ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водка, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

ДКК по итогам прошлого года увеличил чистую прибыль в 1,9 раза - до 761,023 млн рублей, выручку - на 20,3%, до 2,127 млрд рублей.