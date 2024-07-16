Биржевые цены на авиакеросин в июле раз за разом обновляют исторический максимум

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Биржевая цена авакеросина по итогам торгов во вторник достигла почти 85 тыс. руб./т, тем самым вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, 16 июля тонна данного вида топлива подорожала на бирже сразу на 7,4%, достигнув 84 921 руб./т. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России.

Наиболее высокие средневзвешенные цены на сегодняшний день фиксируются с отгрузкой со станций вблизи восточных нефтеперерабатывающих заводов: Ангарского - 99 306 руб./т, Ачинского - 96 тыс. руб./т, Омского - 89 900 руб./т.

Рост биржевых цен на авиакеросин наблюдается с начала июля. Средняя стоимость тонны в этот период не опускалась ниже 80 тысяч рублей, а в отдельные дни превышала исторические максимумы октября 2023 года.

Источник "Интерфакса" на топливном рынке связывает высокие биржевые цены на реактивное топливо с пиковым спросом со стороны гражданской авиации, а также со стартом доставки грузов в рамках северного завоза.