Группа ЛСР в I полугодии увеличила продажи на 28%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-июне 2024 года увеличило продажи недвижимости на 28,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 86 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости составил 369 тыс. кв. метров (в I полугодии 2023 года - 380 тыс. кв. м). Таким образом, в текущем году этот показатель снизился на 2,9%.

Наибольший рост продаж – в 2,1 раза до 50 млрд рублей – зафиксирован в Москве. Здесь группа реализовала 162 тыс. кв. м недвижимости (рост на 92,8%).

В Петербурге продажи компании снизились на 23,7% до 29 млрд рублей, а в физическом выражении – на 36,5% до 155 тыс. кв. метров.

В Екатеринбурге реализация недвижимости возросла на 20% до 6 млрд рублей. Компания за отчетный период продала в городе 52 тыс. кв. м. недвижимости, что соответствует уровню I полугодия 2023 года.

Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 83%.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.