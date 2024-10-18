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Группа ЛСР за 9 месяцев сократила продажи на 21%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в январе-сентябре 2024 года сократило продажи недвижимости на 20,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года – до 115 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Объем реализованной недвижимости составил 487 тыс. кв. м против 774 тыс. кв. м в январе-сентябре 2023 года. Таким образом, этот показатель снизился на 37,1%.

Продажи девелопера в Москве равнялись 222 тыс. кв. м (рост на 20,7%), в стоимостном выражении – 69 млрд рублей (рост на 26%).

В Петербурге продажи снизились в денежном выражении на 52% до 38 млрд рублей, в натуральном – на 59% до 201 тыс. кв. м. В Екатеринбурге реализация недвижимости уменьшилась на 27,3% до 8 млрд рублей. Компания продала в городе 64 тыс. кв. м недвижимости (снижение на 38%).

В III квартале 2024 года компания сократила продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61,5% до 30 млрд рублей. Общий объем реализованной недвижимости был равен 118 тыс. кв. м (снижение на 70,1% ).

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий, управлению коммерческой и санаторной недвижимостью. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Сочи.

Группа ЛСР
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