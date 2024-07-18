Рубль в четверг немного опустился в паре с юанем

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам четверга; рубль немного опустился, значительную часть дня торговался в узком диапазоне. Курс юаня составил 12,03 руб. в 19:00 мск, что на 2,55 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 июля на 21,18 копейки, до 87,8754 руб., и уменьшил курс евро на 20,28 копейки, до 96,3046 руб.

Ценовые ожидания предприятий РФ в июле практически остались на уровне предыдущего месяца после роста в июне, следует из комментария Банка России. Их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Регулятор отмечает снижение ценовых ожиданий в строительстве, сельском хозяйстве, торговле автотранспортными средствами и водоснабжении.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги в июле замедлился в целом по экономике, главным образом за счет предприятий торговли автотранспортными средствами, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, подчеркивает Банк России. В других основных отраслях отмечалось ускорение роста текущих цен по сравнению с июнем, наиболее заметное - в розничной торговле.

Издержки предприятий в целом по экономике в июле росли четвертый месяц подряд, они увеличивались во всех основных отраслях, кроме строительства, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг. По-прежнему основными причинами их роста стали увеличение расходов на оплату труда, повышение закупочных цен на сырье, материалы и комплектующие, рост транспортных расходов.

Инфляционные ожидания населения РФ в июле, согласно ранее опубликованному опросу "инФОМ", выросли до 12,4% с 11,9%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.

"Российский рубль сегодня продолжает сохранять стабильность, торгуясь в узком диапазоне 12,0-12,04 к китайскому юаню. Важным событием сегодняшнего дня стало заседание Европейского центрального банка по процентной ставке. Как и ожидалось, европейский регулятор сохранил ставку неизменной, дав достаточно нейтральный сигнал о продолжении жесткой монетарной политики для достижения своего среднесрочного целевого показателя по инфляции в 2%. Ухудшение условий для проведения внешнеторговых операций, скорее всего, позволит рублю оставаться крепким. Согласно данным июльского макроопроса Банка России, аналитики прогнозируют, что среднегодовой курс рубля будет сильнее прогнозируемого ранее: 90,1 рубля за доллар США против 92,3 в майских прогнозах", - прокомментировал "Интерфаксу" текущую рыночную ситуацию начальник отдела инвестиционной экспертизы ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Иван Журавлев.

"Рубль сегодня продолжил торговаться вблизи уровня 12 по отношению к китайскому юаню. Позитивный фактор для курса рубля - это сохранение экспорта на высоком уровне благодаря росту цен на нефть и сокращению разницы между ценами Brent и Urals. Объем экспорта товаров и услуг во втором квартале 2024 г. составил $115 млрд, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем импорта товаров и услуг при этом сократился на 6% г/г в условиях проблем с логистикой, что также способствовало укреплению российской валюты. Кроме того, поддержку рублю оказало улучшение баланса доходов: чистый отток снизился до $6.5 млрд во втором квартале 2024 г. (-$3,1 млрд по сравнению со вторым кварталом 2023 г.). Увеличение вложений в финансовые активы, а также задержки в расчетах за экспорт частично компенсировали позитивное влияние снижения импорта и уменьшения чистого оттока доходов. До конца лета курс рубля, вероятно, будет находиться вблизи текущих уровней (около 88 руб./$1 и 12 руб./юань)", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Снижение цен на нефть вечером в четверг немного ускорилось.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени подорожали на 0,12%, до $85,16 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,19% до $83 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать обнародованный накануне отчет Минэнерго США, с одной стороны указавший на существенное снижение запасов нефти, а с другой - на значительный рост запасов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,87 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тыс. баррелей. Тем временем резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,45 млн баррелей.

Тем временем члены ОПЕК+ не ожидают, что министерский мониторинговый комитет альянса предложит какие-то изменения в политике действий с третьего квартала, написало агентство Bloomberg.

Как сообщалось, восемь стран-добровольцев из числа ОПЕК+ в начале июня договорились с октября 2024 года постепенно, на ежемесячной основе, сворачивать ограничение производства нефти в 2,2 млн б/с, но готовы приостанавливать увеличение добычи или даже снова снижать ее в зависимости от ситуации на рынке.

Министерский мониторинговый комитет (JMMC), где сопредседателями являются представители лидеров сделки - России и Саудовской Аравии, каждые два месяца собирается, чтобы оценить рыночную ситуацию. Следующее заседание намечено на 1 августа.