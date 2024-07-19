Корпоративные кредиты в РФ в июне выросли на 1,2%, розничные - на 2,7%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративных кредитов в июне незначительно замедлились (+1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле), но все еще высокие, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

За первое полугодие корпоративные кредиты выросли на 5,6 трлн рублей, или на 7,5%, а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 5,8 трлн рублей, или на 7,4%.

Розничный кредитный портфель банков в июне вырос на 2,7% после 2% в мае и 1,6% в апреле, что является максимальным месячным приростом с сентября 2023 года. В целом за полугодие портфель кредитов физлицам увеличился на 10%, свидетельствуют данные ЦБ.