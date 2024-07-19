Поиск

Корпоративные кредиты в РФ в июне выросли на 1,2%, розничные - на 2,7%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративных кредитов в июне незначительно замедлились (+1,2% после +1,7% в мае и +1,9% в апреле), но все еще высокие, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

За первое полугодие корпоративные кредиты выросли на 5,6 трлн рублей, или на 7,5%, а с учетом облигаций общий объем кредитных требований к корпоративному сектору увеличился на 5,8 трлн рублей, или на 7,4%.

Розничный кредитный портфель банков в июне вырос на 2,7% после 2% в мае и 1,6% в апреле, что является максимальным месячным приростом с сентября 2023 года. В целом за полугодие портфель кредитов физлицам увеличился на 10%, свидетельствуют данные ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $84,74 за баррель

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });