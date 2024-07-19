Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на закрытии позиций перед выходными

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань перешел к небольшому снижению на Московской бирже днем в пятницу, рубль развернулся вверх и слегка дорожает на закрытии позиций перед выходными днями. Позитивное влияние на курс рубля также оказывает подготовка экспортеров к налоговым выплатам. Через неделю в понедельник, 29 июля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, НДС, страховые взносы, акцизы и НДД.

Курс юаня составил 12,02 руб. в 15:00, что на 1,15 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 11 копеек, до 88,01 руб. за доллар, контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 26 копеек, до 95,74 руб. за евро.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется вблизи уровня 12 руб. за юань на текущей неделе, при этом рубль обладает потенциалом укрепления к отметке 11,75 руб. за юань на следующей неделе на фоне июльского налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Торговый диапазон для валютной пары "юань-рубль" в 11,9-12,2 руб. за юань остается актуальным на пятницу, при этом возможны попытки отката под отметку 12 руб. за юань, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В целом текущие позиции юаня, с моей точки зрения, выглядят весьма уязвимыми - сохраняющиеся трудности с трансграничными платежами в первую очередь у импортеров и инфраструктурные риски по-прежнему ограничивают спрос, что при стабильности экспорта и благоприятной конъюнктуре нефтяного рынка формирует навес предложения на валютном рынке, - пишет эксперт в обзоре. - Считаю, что в ближайшие дни этот фактор начнет более существенно сказываться на ходе торгов и способствовать укреплению рубля уже в ближайшей перспективе - несмотря на существенные послабления в части реализации валютной выручки экспортерами, последним необходимо готовиться к налоговым выплатам 29 июля. И скорее следует ожидать их активизации пораньше, чем обычно, учитывая снижение биржевых оборотов. Так что риск отката курса юаня на следующей неделе к минимумам хотя бы конца июня, району 11,5 руб., выглядит очень высоким".

Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу, немного сократили темпы падения.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени подешевели на 0,13%, до $85 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,23%, до $82,61 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает укрепление курса доллара, что снижает привлекательность сырьевых активов для держателей других валют. Доллар к корзине основных мировых валют укрепляется второй день подряд.

Кроме того, инвесторы обеспокоены отсутствием существенных мер стимулирования экономики КНР, крупнейшего потребителя нефти в мире.

Китайская экономика во втором квартале выросла на 4,7% в годовом выражении, слабее прогнозов и хуже, чем в первом квартале.

Тем временем ОПЕК+ может начать сворачивание части ограничений на добычу нефти в четвертом квартале. Представители альянса не ожидают, что министерский мониторинговый комитет на очередной встрече предложит какие-то изменения плана действий. Следующее его заседание намечено на 1 августа.