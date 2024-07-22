Рассмотрение иска НМТП о решении ФАС по тарифам на перевалку перенесли на август

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 14 августа рассмотрение иска ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как сообщалось, заявление НМТП поступило в суд 21 мая. НМТП просит суд признать незаконным приказ ФАС о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. В качестве третьего лица по делу привлечено ООО "Абинский электрометаллургический завод" (Краснодарский край).

В марте ФАС возбудила в отношении НМТП антимонопольное дело из-за роста тарифов на перевалку черных металлов в порту Новороссийск. В случае установления вины стивидору грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, заявляли в ФАС.

Абинский электрометаллургический завод входит в группу "Новосталь-М" Ивана Демченко. Предприятие начало работу в 2010 году, мощности завода составляют 1,6 млн тонн продукции в год.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.