Поиск

Путин подписал закон о возможности передачи без аукционов "Газпрому" и "Транснефти" участков ОПИ для строительства трубопроводов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукционов получать участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), необходимых для строительства и реконструкции трубопроводов.

Закон предусматривает возможность передачи без аукциона права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта магистральных нефтепроводов и газопроводов.

Согласно пояснительной записке к документу, он "имеет особую актуальность в качестве меры поддержки субъектов естественных монополий при строительстве магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов в рамках осуществления оперативных действий для переориентации соответствующих поставок с Запада на Восток, на рынки дружественных стран".

В пояснительных материалах подчеркивается, что данный механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены правительством РФ исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ.

Ранее безаукционный порядок на предоставление ОПИ в 2017 г. был введен для строительства автодорог, в 2022 г. - для строительства железных дорог.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Владимир Путин Газпром Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Структура "Газпром энергохолдинга" получит в управление долю РФ в ТГК-2

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

НЛМК и ФАС подписали мировое соглашение "по делу металлургов"

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Сбой у Microsoft вывел из строя около 8,5 миллиона устройств на Windows

Haval возобновил производство автомобилей под Тулой после корпоративного отпуска

"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });