Путин подписал закон о возможности передачи без аукционов "Газпрому" и "Транснефти" участков ОПИ для строительства трубопроводов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий "Газпрому" и "Транснефти" без аукционов получать участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), необходимых для строительства и реконструкции трубопроводов.

Закон предусматривает возможность передачи без аукциона права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ, необходимых для строительства, реконструкции, ремонта магистральных нефтепроводов и газопроводов.

Согласно пояснительной записке к документу, он "имеет особую актуальность в качестве меры поддержки субъектов естественных монополий при строительстве магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов в рамках осуществления оперативных действий для переориентации соответствующих поставок с Запада на Восток, на рынки дружественных стран".

В пояснительных материалах подчеркивается, что данный механизм будет распространяться не на все магистральные трубопроводы, а только на те, которые будут определены правительством РФ исходя из приоритетности реализации инфраструктурных проектов, в остальных же случаях будет сохранен действующий порядок предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ.

Ранее безаукционный порядок на предоставление ОПИ в 2017 г. был введен для строительства автодорог, в 2022 г. - для строительства железных дорог.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.