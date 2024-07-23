Рынок акций РФ консолидировался у 3030 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил основные торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips, давление на котировки в течение дня оказывали подешевевшая нефть (Brent просела ниже $81 за баррель) и укрепление рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи закрепился в районе 3030 пунктов, в лидерах роста выступили бумаги ВТБ (+2,5%) и "Газпрома" (+1,9%), аутсайдерами стали бумаги "Совкомфлота" (-2,4%) и "Аэрофлота" (-1,6%). Во "втором эшелоне" второй день подряд раллировали расписки Qiwi (+21,8%) на корпоративных новостях, также подскочили бумаги "Глобалтрак менеджмент" (+22%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3028,01 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1092,67 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составил 87,299 руб. (-48,15 копейки).

Подорожали акции ВТБ (+2,5%), Solidcore (+2,5%), "Газпрома" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "РусГидро" (+1%), "МТС" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), АФК "Система" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).

Подешевели акции "Совкомфлота" (-2,4%), "Аэрофлота" (-1,6%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "ТКС Холдинг" (-1,3%), ОК "Русал" (-1,1%), "Московской биржи" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -1% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник открылся в небольшом "плюсе" по индексу МосБиржи, затем перешел к умеренной нисходящей динамике, однако к концу дня покупатели вновь активизировались. Нефтяные цены перешли к снижению, но при этом удержались выше $80 за баррель Brent. При этом рубль укреплялся, что также выступало фактором давления на рублевые цены акций.

Внешний фон был смешанным: китайские индексы снизились, европейские площадки двигались преимущественно в небольшом "плюсе". Данные по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь вышли чуть хуже прогнозов аналитиков. В середине недели будут опубликованы предварительные июльские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США за июнь. Росстат представит данные по промпроизводству за июнь. В среду ожидается старт торгов акциями МКПАО "Яндекс", компания "РусГидро" опубликует квартальные операционные результаты, совет директоров "Магнита" примет решение по дивидендам за I полугодие 2024 года, напомнил эксперт.

"Российский рынок уже может получать поддержку от реинвестирования ранее выплаченных дивидендов, но ожидания итогов заседания ЦБ РФ и склонность рубля к укреплению в ближайшие дни могут сдерживать покупателей. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 июля - 3000-3100 пунктов", - считает Бахтин.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что неуверенная динамика рынка акций РФ связана с продолжительным снижением нефти, которое длится с начала июля, достаточно дорогим рублем, который укрепляется на фоне налогового периода, а также с возможным повышением ключевой процентной ставки ЦБ РФ.

Банк России может повысить ставку с 16% до 18% и дать "ястребиный" сигнал, допускающий повышение ставки на последующих заседаниях, а также повысить диапазон ставки на этот и следующие годы в своем обновленном среднесрочном прогнозе. Решение может быть обусловлено повышенной потребительской инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. На этом фоне рынок акций будет оставаться под давлением, полагает эксперт.

Нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель. Негативный тренд сохраняется из-за локального укрепления доллара США на фоне слабых данных по экономике Штатов. С одной стороны, слабая статистика приближает момент начала снижения базовой ставки ФРС, с другой - замедление экономики США снижает спрос на нефть. Также инвесторы опасаются замедления темпов роста экономики Китая, который является одним из ключевых потребителей нефти, отметил Федосов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, на рынке акций РФ лидером роста второй день подряд выступили расписки Qiwi, которые с начала недели прибавили около 50%. Ралли вызвано новостью о том, что Т-Банк выкупил контрольные доли в факторинговом бизнесе у "Киви".

Индекс МосБиржи накануне пробил уровень сопротивления 3020 пунктов и во вторник закрепился выше этой отметки. В случае ухудшения настроений до конца недели уровнем поддержки выступит рубеж 2900 пунктов, считает Иванов.

Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в базовом сценарии ожидается, что Банк России 26 июля повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, и оставит ее на этом уровне до конца года. В рисковом сценарии допускается повышение ключевой ставки в этом году до 19-20% годовых.

"Внутренний спрос, кредитование и инфляция не замедляются, несмотря на текущую ключевую ставку в 16%, поэтому Банку России необходимо добавлять жесткости монетарной политики", - считает аналитик.

Влияние роста ставки ЦБ на фондовый рынок будет негативным. Отчасти повышение ставки до 18% уже находится в ценах. Поэтому многое будет зависеть от сигнала ЦБ и прогнозов по ставке, которые, скорее всего, будут жесткими. Поэтому инвесторам лучше придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят инвесторам получать 18-20% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может еще в этом году повысить ключевую ставку, полагает представитель Совкомбанка.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40, просели на 0,6-1,3%, DAX прибавил 0,8%), но вышли в "плюс" Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,3%, хотя в начале торгов индикаторы снижались).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник неожиданно опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Ставка по пятилетним кредитам, являющаяся ориентиром для рынка ипотеки, снижена до 3,85% с 3,95%. Обе ставки находятся на рекордных минимумах. Аналитики не ожидали их изменения, по данным Trading Economics.

Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", говорится в сообщении ЦБ.

Смягчение политики китайским ЦБ было воспринято трейдерами как сигнал наличия серьезных проблем в экономике страны, отмечает Trading Economics.

Тем временем, продажи на вторичном рынке жилья в США в июне снизились на 5,4% относительно предыдущего месяца и составили 3,89 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4 млн домов с первоначально объявленного майского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены остаются под давлением продавцов в ожидании статистики по запасам сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $80,64 за баррель (-2,1% и -0,3% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $76,52 за баррель (-2,4% и -0,3% в понедельник).

Вечером во вторник Американский институт нефти (API) опубликует собственные оценки изменения запасов нефти в США по итогам прошлой недели, а в среду министерство энергетики обнародует официальные данные о резервах энергоносителей. Запасы нефти в Штатах снижались три недели подряд и достигли минимума с февраля.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (+22%), расписки Qiwi (+21,8%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+10,9%), "Мостотреста" (+10,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+7,6%), ПАО "Наука-Связь" (+7,5%), МКФ "Красный Октябрь" (+7,2%), "Белона" (+5,5%).

Снизились "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-4,4%), акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-3,8% и -7,3% "префы"), "ТГК-2" (-3,1%), ПАО "НоваБев Групп" (-2,4%), расписки HeadHunter (-2,2%), бумаги SFI (-2,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,77 млрд рублей (из них 6,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,7 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").