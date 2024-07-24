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"Газпром нефть" изучит потенциал нефтепереработки и нефтегазохимии РФ и Таможенного союза

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" проанализирует технический потенциал развития нефтепереработки и нефтегазохимии на заводах России и Таможенного союза (Россия, Белоруссия и Казахстан) до 2035 года.

Как сообщается в документации к соответствующему тендеру, "Газпром нефть" ищет подрядчика, который изучит текущее состояние НПЗ и НХЗ государств Таможенного союза, а также представит перспективный состав интересующих мощностей.

"Газпром нефть" составила список интересующих ее заводов, в который вошли 75 объектов. Нефтяная компания ждет, что заказчик завершит исследование к концу 2024 года.

"Газпром нефть" располагает мощностями трех крупных НПЗ в России - в Москве, Омске и Ярославле. Компания также интересуется развитием нефтехимии на своих производствах, в частности, сообщалось о планах формирования нефтехимического кластера на базе Омского НПЗ.

Газпром нефть Казахстан Омский НПЗ Таможенный союз
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