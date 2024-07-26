ЦБ зарегистрировал допэмиссию и проспект МКАО "Хэдхантер" для публичного статуса

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал допэмиссию и проспект МКАО "Хэдхантер" в рамках приобретения компанией публичного статуса, сообщил ЦБ.

Зарегистрированное в САР Калининградской области МКАО "Хэдхантер" является новой материнской компанией группы HeadHunter (HH), которая в настоящее время находится в процессе редомициляции в Россию.

По итогам первого этапа редомициляции МКАО "Хэдхантер" получило 72,7% кипрской HeadHunter Group PLC, которую также планируется редомицилировать в Россию. Параллельно с редомициляцией кипрской компании МКАО планирует провести листинг своих акций на "Мосбирже" в III квартале.

В мае акционеры МКАО утвердили увеличение уставного капитала компании - через допэмиссию 18 млн акций по открытой подписке. Тогда в HH объясняли, что допэмиссия готовится в рамках обмена акций, необходимого для процесса редомициляции, а также для программы долгосрочной мотивации менеджмента.

В апреле у МКАО изменился состав акционеров. Так, основатель разработчика ПО Balance Platform Леван Назаров стал косвенным владельцем 10,3% МКАО "Хэдхантер". Еще 7,99% МКАО "Хэдхантер" приобрело ООО "Новые Проекты" Одиссея Гаврилова. Владельцем еще 12,71% МКАО "Хэдхантер" стала кипрская Ajax Private Limited. У компании имеется еще три прямых совладельца, а также один косвенный - распределение долей и названия этих инвесторов не раскрывались.

В отчете HeadHunter Group PLC, опубликованном в апреле 2023 года, говорилось, что крупнейшим акционером HH с долей 22,8% была Kismet Group Ивана Таврина, 9,3% было у Elbrus Capital.