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МКПАО "Хэдхантер" 12 августа начнет новый обмен акций кипрской HeadHunter Group на свои бумаги

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "Хэдхантер" 12 августа запустит новую оферту на обмен акций и АДР кипрской HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО, сообщила российская компания.

Миноритарии HeadHunter Group Plc смогут принять участие в дополнительном размещении обыкновенных акций МКПАО и приобрести их, оплатив бумагами кипрской компании. Предложение действует для владельцев обыкновенных акций HeadHunter Group Plc, а также для держателей ADR кипрской компании, права на которые учитываются как в НРД и СПБ Банке, так и вне российской депозитарной инфраструктуры.

26 июля Банк России зарегистрировал допэмиссию 18 млн акций МКПАО "Хэдхантер" по открытой подписке, а также проспект ценных бумаг - в рамках приобретения компанией публичного статуса.

Предполагается, что период действия оферты продлится с 12 августа по 5 сентября. Завершить расчеты по оферте компания рассчитывает к 12 сентября, а провести размещение допэмиссии - до 20 сентября.

"Для целей корректного учета прав на ADR и бесшовного участия их владельцев в размещении" торги ADR на "Мосбирже" и СПБ бирже будут приостановлены на весь период размещения, после завершения которого листинг ADR на обеих биржах будет прекращен.

В настоящий момент МКПАО "Хэдхантер" находится в процессе получения листинга на "Мосбирже" - старт торгов намечен на 23 сентября, тогда как делистинг ADR HeadHunter Group Plc на "Мосбирже" может состояться 27 сентября.

МКПАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter, которая находится в процессе редомициляции в РФ. По итогам первого этапа корпоративной реструктуризации "Хэдхантер" получила 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc (73,2% без учета казначейских акций).

HeadHunter Банк России НРД СПБ Банк Хэдхантер Мосбиржа
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