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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Владельцы 73,3% HeaHunter подали заявки на обмен акций на бумаги МКАО

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - МКАО "Хэдхантер", недавно редомицилированное в РФ, объявило о результатах оферты по обмену акций холдинговой компании HeadHunter Group.

Согласно сообщению, владельцы 37 98 264 ценных бумаг, или 73,3% акций, находящихся в обращении, подали заявки на обмен ценных бумаг в соотношении 1:1.

При этом заявки на выкуп акций подали держатели 1,3% бумаг HeadHunter.

Ранее отмечалось, что оферта будет считаться действительной при условии, что компания получит заявки на покупку не менее 20% от общего количества выпущенных ценных бумаг HH.

Таким образом, условия оферты о минимальном размере предложения не было выполнено, вследствие чего выкуп акций не состоится, поясняет компания.

HeadHunter HeadHunter Group
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