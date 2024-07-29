Ивановский завод тяжелого станкостроения планируется приватизировать до 2027 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Акции и доли ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", ООО "Станки и инструмент" и АО "ИЗТС", которые были взысканы в доход РФ по иску Генпрокуратуры, внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Генпрокуратура в начале февраля 2024 года обратилась в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения и наложении ареста на акции завода, а также акции и доли других компаний, подконтрольных Владимиру и Михаилу Бажановым.

В частности, Генпрокуратура просила истребовать у Бажановых, а также у принадлежащих им АО "ИЗТС", ООО "Техинвест", ООО "Инвестпроект", которые занимаются арендой и управлением имуществом, в пользу РФ акции Ивановского завода тяжелого станкостроения и АО "ИЗТС". Кроме того, Генпрокуратура просила изъять у Ларисы Арбузниковой (гендиректор завода тяжелого станкостроения - ИФ) и ИЗТС принадлежащие им 100% долей в уставном капитале ООО "Станки и инструмент".

Все акции и доли после изъятия предлагалось направить на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В марте текущего года Арбитражный суд Ивановской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.

Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, ранее являлся одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков и входил в число системообразующих предприятий РФ. В 2008 году на заводе произошел сильный пожар, после чего у предприятия начались финансовые трудности. В 2014 году ООО "Стан" (входит в холдинг "Стан", одну из крупнейших российских интегрированных компаний в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, находится под контролем дочерней структуры ГК "Ростех" - ООО "РТ-Капитал") приобрело два корпуса завода. В результате на предприятии было образовано два юридических лица: ООО "ИСЗ", входящее в "Стан", и ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения".

В 2019 году на заводе произошел новый пожар, в результате которого выгорел еще один из цехов.

Выручка "Ивановского завода тяжелого станкостроения" в 2023 году составила 2,49 млн рублей, чистый убыток - 50,2 млн рублей.