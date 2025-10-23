Верховный суд вернул в собственность РФ Ивановский завод тяжелого станкостроения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд России национализировал акции ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", сообщили в пресс-службе суда.

"Коллегия по экономическим спорам пришла к выводу о том, что в начале 90-х годов предприятие было приватизировано незаконно", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании Ивановского завода тяжелого станкостроения, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности страны, в акционерное общество и утвердил план приватизации, после чего имущество предприятия было внесено в уставный капитал.

"В отсутствие необходимого в таких случаях решения правительства РФ указанные действия по распоряжению государственным предприятием совершены с превышением полномочий. В результате имущество незаконно выбыло из владения Российской Федерации", - отметили в суде.

Как сообщалось ранее, Верховный суд принял решение заново рассмотреть дело о национализации завода в связи с кассационной жалобой Генпрокуратуры.

Генпрокуратура в своем кассационном представлении настаивала, что приватизация и продажа контрольного пакета акций предприятия были проведены с нарушениями и стратегическое имущество выбыло из госсобственности незаконно. По мнению надзорного ведомства, дело касается защиты публичных интересов и обороноспособности, а потому не подпадает под исковую давность. Генпрокуратура подчеркивает, что приватизация проходила без надлежащего разрешения федеральных органов, на предприятии были остановлены производственные мощности, разорваны связи с оборонным комплексом, а активы выведены в аффилированные структуры.

В марте 2024 года суд удовлетворил "национализационный" иск Генпрокуратуры, согласившись с ее аргументацией. При этом решение суда предусматривало его немедленное исполнение.

В июле 2024 года на основании постановления правительства РФ акции ОАО "ИЗТС", АО "Станки и инструмент" и АО "ИЗТС", которые были взысканы в доход РФ, были внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы.

Но Второй арбитражный апелляционный суд запустил события по другому сценарию. Рассмотрев жалобы бывших собственников, в сентябре 2024 год он отменил решение первой инстанции и принял собственное, отклонив иск Генпрокуратуры. Позднее, в январе 2025 года, с правильностью выводов второй инстанции согласился суд округа.

После этого Генпрокуратура предприняла попытку развернуть ход разбирательства в свою пользу в ВС РФ. Но тогда судья ВС РФ не нашла оснований для передачи кассационного представления надзорного органа на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Ивановский завод тяжелого станкостроения, основанный в 1953 году, ранее являлся одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков и входил в число системообразующих предприятий РФ. В 2008 году на заводе произошел сильный пожар, после чего у предприятия начались финансовые трудности. В 2014 году ООО "Стан" (входит в холдинг "Стан", одну из крупнейших российских интегрированных компаний в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, находится под контролем дочерней структуры ГК "Ростех" - ООО "РТ-Капитал") приобрело два корпуса завода. В результате на предприятии было образовано два юридических лица: ООО "ИСЗ", входящее в "Стан", и ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения".

В 2019 году на заводе произошел новый пожар, в результате которого выгорел еще один из цехов.

Выручка Ивановского завода тяжелого станкостроения в 2024 году составила 1,9 млн рублей, чистый убыток - 6 млн рублей.