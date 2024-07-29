Руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе возглавил АО "Агропромцифра"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов возглавил АО "Агропромышленный центр цифровизации" ("Агропромцифра"), сообщается в ЕГРЮЛ.

До этого гендиректором Центра был Александр Моложавский.

АО "Агропромцифра" было создано в июне 2023 года. Ее выручка в 2023 году составила 93,567 млн рублей, валовая прибыль – 68,6 млн рублей, чистая прибыль – 6,8 млн рублей.

В пояснении к бухотчетности говорилось, что компания в 2023 году занималась разработкой технической документации и информационных систем в сфере российского АПК (1 млн 008 тыс. рублей), созданием и доработкой программных продуктов, обеспечивающих работу автоматизированных информационных систем в АПК (92 млн 558 тыс. рублей).

Согласно данным сайта госзакупок, в этом году компания, в частности, занимается развитием системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ и автоматизированной информационной системы реестров, регистров и нормативно-справочной информации (АИС "НСИ"). Стоимость обоих контрактов - по 100 млн рублей.

Как сообщалось в презентации замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой (ныне первый замминистра) на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года, "Агропромцифра" будет не только предлагать аграриям готовые программные решения, но и заниматься обеспечением кибербезопасности отрасли.

Согласно представленной на форуме презентации, учредителями АО "Агропромышленный центр цифровизации" являются Россельхозбанк, "Росагролизинг" и "Объединенная зерновая компания".

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал "Агропромцифры" составляет 55 млн 001 тыс. рублей.